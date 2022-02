Słomki szklane - rozwiązania kuchenne przyjazne planecie

Słomki szklane, lunchboxy wykonane ze szkła, pojemniki wielokrotnego użytku... Świadomość konsumentów odnośnie ludzkie produkcji zatrważającej ilości śmieci nieustannie rośnie. Wielu z nas decyduje się nie przykładać do tego ręki. Jakie rozwiązania mogą Ci w tym pomóc?



Kuchnia - domowa produkcja śmieci

Ilość śmieci, jaka produkowana jest w każdym wielorodzinnym domu, może przerazić. W końcu każdy domownik ma w tym swój udział - najmniejsza czynność przekłada się na powstanie kolejnego pudełka czy papierka, który wyląduje w koszu na śmieci. Plastik otacza nas zewsząd. Jesteśmy nim otoczeni i przyzwyczajeni do tego, że jego użycie jest na porządku dziennym. Dopiero uświadomienie sobie, jak negatywny wpływ ma produkcja oraz utylizacja tych przedmiotów na naszą planetę daję nam do myślenia. A przecież wystarczy tak niewiele, by to zmienić! Zacznij od małych kroków, takich jak np. zdecydowanie się na słomki szklane zamiast plastikowych.

Słomki szklane na dobry początek

Chcesz coś z tym zrobić? Zacznij od niewielkich zmian. Pamiętaj, że każdy krok w stronę lepszego jutra ma ogromne znaczenie. Zdecyduj się na słomki szklane, wybierz ogórka nieopakowanego w bezużyteczną folię, noś do sklepu własną reklamówkę. To drobne rzeczy, które mają wielki skutek. Gwarantujemy, że poczujesz się z tym lepiej!